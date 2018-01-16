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Состояние пострадавшей в Перми учительницы улучшилось

Происшествия
16 января, 15:59 дата обновления: 16 января, 16:12 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 16, января. /ТАСС

Сообщается, что педагог начала разговаривать

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ПЕРМЬ, 16 января. /ТАСС/. Состояние учительницы, пострадавшей в ходе инцидента в пермской школе, при котором подростки применили холодное оружие, улучшилось - она начала разговаривать. Во время визита в больницу губернатора Пермского края Максима Решетникова и министра образования и науки РФ Ольги Васильевой педагог в первую очередь поинтересовалась о состоянии учеников, об этом ТАСС сообщили во вторник в Городской больнице №4 Перми.

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"Они [Решетников и Васильева] ее [учительницу] навестили, она была в сознании, она с ними поговорила, и это был первый вопрос, который она им задала - как мои детки. Губернатор при этом вручил ей букет цветов", - сказал собеседник агентства, добавив, что Решетников и Васильева пожелали учительнице скорейшего выздоровления.

"Состояние [учительницы] все равно тяжелое, она разговаривает, но она в реанимации, и будет там точно еще не один день", - отметил собеседник агентства.

Как сообщила журналистам министр образования и науки РФ Ольга Васильева после встречи с пострадавшей учительницей, происшествие находится на контроле у руководства страны.

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Она поблагодарила медиков за помощь, которую они оказывают пострадавшим.

"Отдельное спасибо Наталье Васильевне [пострадавшая учительница], мы с Максимом Геннадьевичем [Решетниковым] сейчас были у нее, она пришла в себя, это очень мужественный человек. Я хочу сказать слова благодарности всем ведомствам, которые работают, потому что без совместной работы с ведомствами, конечно, результат был бы значительно сложнее", - сказала она.

"Все было сделано… очень четко: эвакуация детей, работа с детьми - это очень важный момент. И сегодня детям оказана самая [необходимая] и важная помощь. Мы сегодня всех деток посмотрели. Состояние большей части детей хорошее, в тяжелом состоянии двое детей", - отметила Васильева.

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Пермский край Нападение на школьников в Перми
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