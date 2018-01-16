Адвокат Серебренникова заявил, что его подзащитный получал зарплату в 100 тыс. рублей

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Режиссер Кирилл Серебренников и его продюсеры Юрий Итин и Алексей Малобродский за работу над проектом "Платформа" получали зарплату 100 тыс. рублей в месяц. Об этом во вторник ТАСС сообщил адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов в ответ на заявление представителя Следственного комитета, который оценил совокупный доход режиссера и двух продюсеров за три года в 43 млн рублей.

"Следователь сегодня в суде заявил, что Серебренников, Малобродский и Итин за три года реализации проекта получили 43 млн рублей, эти цифры выдуманы. В действительности, их зарплата была по 100 тыс. рублей в месяц, и они получали ее с начала реализации проекта в конце 2011 года до августа 2014 года. Таким образом, получается значительно меньшая сумма, чем 43 млн рублей", - сказал Харитонов.

Адвокат в разговоре с ТАСС подтвердил информацию о том, что главный бухгалтер студии Серебренникова обналичивала денежные средства, выделенные на проект "Платформа", но эти действия не имели никакого отношения к хищениям. "Да, она снимала деньги с карточки и помещала их в кассу студии для осуществления операций, которые требовали оплаты наличными", - сказал Харитонов, отметив, что его подзащитный Серебренников не имел к этим операциям отношения, так как они являлись прерогативой главного бухгалтера.

Суд во вторник продлил до 19 апреля срок домашнего ареста художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова и экс-гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина, а также арест бывшему генеральному продюсеру АНО Алексею Малобродскому.

Ход расследования

15 января стало известно, что расследование по уголовному делу о хищении завершено. Дело в отношении бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой выделено в отдельное производство, так как она заключила сделку со следствием, признала свою вину и дала показания на других фигурантов дела. В итоговом обвинительном заключении сумма ущерба по делу увеличилась почти в два раза - с 68 млн до 133 млн рублей.

Также по этому делу заключена под домашний арест директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, еще одна фигурантка дела - экс-генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова - арестована заочно и объявлена в международный розыск.

По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на финансирование которого в 2011-2014 годах Минкультуры РФ выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта Серебренников создал АНО "Седьмая студия", к работе в которой привлек Итина, Малобродского, Воронову, Масляеву и других. Выполняя указания Серебренникова и Итина, Малобродский, Воронова и Масляева ежегодно разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта, содержавшие заведомо недостоверные и завышенные сведения об их количестве и стоимости, в результате чего было похищены денежные средства.