Восемь человек пострадали в аварии с участием пассажирской маршрутки в Тульской области

ТУЛА, 16 января. /ТАСС/. Восемь пассажиров микроавтобуса Iveko пострадали в ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai Accent в Щекинском районе Тульской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"Авария произошла примерно в 19:30 мск 16 января на 35 километре автодороги Тула - Щекино. В салоне микроавтобуса находилось более 20 пассажиров, восемь из них пострадали в результате столкновения Iveko с автомобилем Hyundai Accent. Люди доставлены в больницу, где врачи оценят степень тяжести полученных травм", - сказал замначальника отдела информации и общественных связей УМВД по Тульской области Сергей Сергейчев.

По его словам, данных о состоянии водителя легковой машины пока нет. "По предварительной версии, причиной аварии мог стать выезд Hyundai Accent на встречную полосу. По факту ДТП проводится проверка", - отметил Сергейчев.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, после столкновения автомобилей двери Iveko заклинило, спасателям пришлось открывать их с помощью гидравлического инструмента "Витязь".