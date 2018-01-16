Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.01:
$ 56.39
€ 69.02
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Двое детей и пожилая женщина погибли при пожаре в Омской области

Происшествия
16 января, 23:34 UTC+3 ОМСК ОМСК 16, января. /ТАСС

Погибшие задохнулись от дыма

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОМСК, 16 января. /ТАСС/. Три человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в частном доме в поселке Ачаирский Омской области. Об этом ТАСС сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону.

"В поселке Ачаирский Омской области пожар в частном доме, погибли, задохнувшись от дыма, бабушка и двое детей, возраст неизвестен", - сообщили в ведомстве..

На место происшествия для выяснения обстоятельств и осмотра места происшествия выехали следователи. Проводится проверка.

По данным МЧС, сообщение о пожаре в поселке Ачаирский поступило в 22:52 (19:52 мск) 16 января. "Пожар ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений МЧС России", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МЧС по Омской области.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Курс биткоина упал более чем на 25% за сутки
2
Новосибирский КВНщик Владимир Дуда скончался на 57-м году жизни
3
Депутаты Рады отказались признать республики Донбасса террористическими организациями
4
Роскачество выявило нарушения у 19 марок кефира из 36 наиболее популярных
5
Что известно о "кремлевском докладе" минфина США
6
Первая пачка сигарет с цифровой маркировкой появится в продаже в России в марте
7
Казахстан выводит отношения с США на новый уровень
Темы дня
Новости партнеров
Реклама