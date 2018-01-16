Двое детей и пожилая женщина погибли при пожаре в Омской области

ОМСК, 16 января. /ТАСС/. Три человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в частном доме в поселке Ачаирский Омской области. Об этом ТАСС сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону.

"В поселке Ачаирский Омской области пожар в частном доме, погибли, задохнувшись от дыма, бабушка и двое детей, возраст неизвестен", - сообщили в ведомстве..

На место происшествия для выяснения обстоятельств и осмотра места происшествия выехали следователи. Проводится проверка.

По данным МЧС, сообщение о пожаре в поселке Ачаирский поступило в 22:52 (19:52 мск) 16 января. "Пожар ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений МЧС России", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МЧС по Омской области.