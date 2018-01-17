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Отец обвиняемого в убийстве пауэрлифтера Драчева погиб в ДТП в Хабаровске

Происшествия
17 января, 3:31 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 17, января. /ТАСС

Автомобиль Toyota Corolla сбил мужчину, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу

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ХАБАРОВСК, 17 января. /ТАСС/. Отец обвиняемого в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева Анара Аллахверанова погиб в ДТП в Хабаровске. Об этом ТАСС сообщил в среду адвокат Аллахверанова Константин Лысенко.

"Да. Он шел на работу, ходил одним и тем же маршрутом", - сказал Лысенко в ответ на обращение ТАСС подтвердить информацию о гибели отца Аллахверанова. Он добавил, что мужчине поступали угрозы после гибели спортсмена Драчева в августе 2017 года. "Могу сказать, что были угрозы отцу", - сказал Лысенко.

В Управлении ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю ТАСС сообщили, что ДТП произошло ранним утром во вторник в Железнодорожном районе Хабаровска. Автомобиль марки Toyota Corolla сбил мужчину 1959 года рождения, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. "От полученных травм мужчина скончался на месте. Водитель был трезв", - сказал сотрудник ГИБДД.

Он уточнил, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Анар Аллахверанов обвиняется в убийстве в ходе драки 20 августа 2017 года у кафе в центре Хабаровска пауэрлифтера Драчева. Аллахверанов находится под арестом, дело поступило в Хабаровский краевой суд.

Погибший спортсмен в 2011 году стал чемпионом мира по пауэрлифтингу в командном зачете, а также завоевал второе место в личном первенстве в весовой категории до 120 кг. Был также чемпионом Европы по пауэрлифтингу. В последние годы занимался бодибилдингом. Аллахверанов занимался смешанными единоборствами в хабаровском клубе "Мастер".

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