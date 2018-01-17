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Суд США может вынести 18 января решение по делу об убийстве россиянина Зиберова

Происшествия
17 января, 3:44 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 17, января. /ТАСС

Подозреваемым предъявлены обвинения в совершении убийства и сговоре с целью совершения убийства. Они не признают себя виновными

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ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Судья окружного суда округа Монтгомери (штат Мэриленд) Дэвид Бойнтон может вынести в четверг, 18 января, решение по делу 26-летнего Хосе Каналесу Янесу, одного из четырех подозреваемых в убийстве 18-летнего гражданина России и США Артема Зиберова и его одноклассника 17-летнего Шади Ади Наджара. Об этом ТАСС сообщил во вторник руководитель отдела по связям с общественностью аппарата прокурора штата в округе Монтгомери Рамон Корайонофф.

"Похоже [процесс] завершится в четверг", - отметил он, отвечая на вопрос о вынесении судом окончательного решения.

Обвиняемыми по делу проходят 20-летний Роджер Гарсия, его брат 24-летний Эдгар Гарсия Гиона и его друг Каналес Янес, а также 25-летний Рони Александер Галисиа. Следствие придерживается версии, согласно которой нападавшие хотели отомстить Наджару за ограбление, совершенное им в декабре 2016 года. Подозреваемым предъявлены обвинения в совершении убийства и сговоре с целью совершения убийства. Они не признают себя виновными.

Дела Гарсии и Гарсии Гиона были объединены в одно для судебного разбирательства, слушания по нему назначены на 25 апреля.

Зиберов и Наджар были найдены 5 июня мертвыми в припаркованном автомобиле на территории округа Монтгомери в предместье столицы США. В них выпустили более 20 пуль. Зиберов окончил школу с отличием и уже был зачислен в университет Мэриленда, где собирался изучать международные отношения. Его убили в канун его выпускного вечера, он был похоронен в Москве.

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