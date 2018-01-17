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Злоумышленники попытались взорвать банкомат Сбербанка в Калининграде

Происшествия
17 января, 14:24 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 17, января. /ТАСС

В результате инцидента никто не пострадал. Полиция ведет поиски злоумышленников

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КАЛИНИНГРАД, 17 января. /ТАСС/. Неизвестные попытались взорвать банкомат в одном из отделений Сбербанка в Калининграде. Попытка не удалась деньги, пострадавших нет, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального отделения учреждения.

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Калининградские издания сообщают, что злоумышленники "примотали к одному из банкоматов взрывное устройство, но не успели привести его в действие".

"Инцидент подтверждаем. Имущество банка и денежные средства клиентов не пострадали. Злоумышленникам не удалось осуществить свои намерения благодаря мониторингу зоны "24 часа" в режиме реального времени и оперативному реагированию служб охраны и безопасности. Преступникам удалось скрыться. Ведется расследование", - сообщили в Сбербанке.

Полиция начала проверку по факту инцидента. Ведется розыск злоумышленников, сообщили ТАСС в региональном УМВД.

В марте прошлого года ночью произошел взрыв в зоне самообслуживания отделения Себрбанка в центральной части города Балтийска. Злоумышленники таким образом пытались взломать банкомат, чтобы завладеть деньгами. Никто не пострадал, денег получить злоумышленники не смогли.

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