Злоумышленники попытались взорвать банкомат Сбербанка в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 17 января. /ТАСС/. Неизвестные попытались взорвать банкомат в одном из отделений Сбербанка в Калининграде. Попытка не удалась деньги, пострадавших нет, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального отделения учреждения.

Калининградские издания сообщают, что злоумышленники "примотали к одному из банкоматов взрывное устройство, но не успели привести его в действие".

"Инцидент подтверждаем. Имущество банка и денежные средства клиентов не пострадали. Злоумышленникам не удалось осуществить свои намерения благодаря мониторингу зоны "24 часа" в режиме реального времени и оперативному реагированию служб охраны и безопасности. Преступникам удалось скрыться. Ведется расследование", - сообщили в Сбербанке.

Полиция начала проверку по факту инцидента. Ведется розыск злоумышленников, сообщили ТАСС в региональном УМВД.

В марте прошлого года ночью произошел взрыв в зоне самообслуживания отделения Себрбанка в центральной части города Балтийска. Злоумышленники таким образом пытались взломать банкомат, чтобы завладеть деньгами. Никто не пострадал, денег получить злоумышленники не смогли.