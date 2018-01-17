В Чечне перед судом предстанет полицейский, обвиняемый в убийстве отца

ГРОЗНЫЙ, 17 января. /ТАСС/. Старопромысловский районный суд Грозного рассмотрит дело 22-летнего сотрудника МВД, который обвиняется в убийстве отца из табельного пистолета, сообщается на сайте прокуратуры Чечни.

"Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудника МВД Руслана Мурадова, который обвиняется в преступлениях против жизни и здоровья личности. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Старопромысловский районный суд города Грозного", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в мае 2017 года сотрудник полиции, находясь у себя дома, в ходе ссоры с отцом произвел в него не менее шести выстрелов из табельного пистолета, от чего последний скончался на месте. Тяжелые ранения от срикошетивших пуль получил младший брат обвиняемого.

Уголовное дело заведено по ч. 1 ст. 105 ("Убийство") и ч. 1 ст. 118 ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"), сообщили в прокуратуре.