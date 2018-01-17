Прокуратура требует наказать виновных в гибели ребенка на морозе в Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Прокуратура Оренбургской области потребовала от полиции и местной власти наказать должностных лиц, виновных в гибели двухлетней девочки, которая замерзла во дворе своего дома, а также не допустить нарушения прав второго ребенка из этой семьи. Ведомство не исключает возможности привлечения к ответственности сотрудников МВД, так как у них была информация о неблагополучном образе жизни семьи.

"В целях восстановления законности и недопущения нарушения прав второго ребенка прокуратура направила в адрес начальника городского отдела полиции и главы администрации округа представления, потребовав привлечь к строгой ответственности виновных должностных лиц, бездействие которых могло привести к смерти ребенка", - сообщили в среду в прокуратуре области.

Во дворе жилого дома в Сорочинске вечером 5 января было обнаружено тело двухлетней девочки со следами обморожения. Экспертиза показала, что смерть ребенка наступила в результате общего переохлаждения. По данным следствия, мать оставила двоих малолетних детей - 2 и 5 лет - дома без присмотра и вернулась от соседей домой только через полтора часа, обнаружив свою дочь во дворе дома без верхней одежды.

По факту смерти девочки расследуются два уголовных дела - по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").

Прокуратура выясняет, имеются ли основания для привлечения сотрудников органов внутренних дел к уголовной ответственности за допущенную халатность. "Сотрудники полиции знали о неблагополучном образе жизни данной семьи, несмотря на это, семья на профилактическом учете не состояла. Органами системы профилактики надлежащая индивидуальная работа с родителями не проводилась", - сказали в прокуратуре.

Управление МВД РФ по Оренбургской области проводит служебную проверку. В настоящее время старший ребенок изъят из семьи.