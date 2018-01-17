Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.01:
$ 56.59
€ 69.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Возбуждено дело о незаконном получении агрофирмой 20 млн рублей из бюджета Курской области

Происшествия
17 января, 15:44 UTC+3 КУРСК КУРСК 17, января. /ТАСС

В офисах организации следователи и сотрудники ФСБ провели обыски

Поделиться
Материал из 1 страницы

КУРСК, 17 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного получения группой компаний "Агропромышленный альянс "Юг" более 20 млн рублей в качестве субсидии из бюджета Курской области, сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Сообщается, что "Агропромышленный альянс "Юг" в 2010 году заключил с одним из банков инвестиционный кредитный договор на получение целевых средств для строительства и модернизации свиноводческого комплекса в Курской области, а также покупку оборудования.

Однако, прежде чем получить субсидию на возмещение части процентной ставки, уполномоченный сотрудник агрофирмы не сообщил специалистам комитета АПК Курской области о имеющейся у компании задолженности. В итоге в 2017 году агрофирма получила более 20 млн рублей из бюджета Курской области незаконно.

"Введенные в заблуждение должностные лица комитета на основании предоставленных подложных документов приняли решение о предоставлении ОАО "Агропромышленный альянс "Юг" более 20 млн рублей. По факту незаконного получения агропромышленной организацией субсидий из областного бюджета возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе.

Следователи совместно с сотрудниками ФСБ провели обыски в офисах организации, изъяв документы, печати и цифровые носители информации.

Группа компаний "Агропромышленный альянс "Юг" является вертикально интегрированным холдингом, включающим несколько основных производственных блоков: производство зерна и комбикормов, свиноводство, производство молока, производство говядины. Компания работает в Курской, Белгородской, Брянской, Воронежской областях.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Курская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тяжелые истребители впервые в истории ВКС совершили посадку на автотрассу
2
На Гайдаровском форуме неизвестный швырнул листовки в Чубайса
3
Массовое снятие атлетов в Иркутске после приезда РУСАДА не стало неожиданностью для ВФЛА
4
"Нафтогаз" подтвердил готовность возобновить закупку газа у "Газпрома"
5
Роскачество выявило нарушения у 19 марок кефира из 36 наиболее популярных
6
Актеры шоу "Уральские пельмени" подали иск о взыскании с экс-директора 28 млн рублей
7
Орешкин рассказал о трех технологиях, которые изменят экономику РФ в ближайшие 1-2 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама