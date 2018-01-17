Возбуждено дело о незаконном получении агрофирмой 20 млн рублей из бюджета Курской области

КУРСК, 17 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного получения группой компаний "Агропромышленный альянс "Юг" более 20 млн рублей в качестве субсидии из бюджета Курской области, сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Сообщается, что "Агропромышленный альянс "Юг" в 2010 году заключил с одним из банков инвестиционный кредитный договор на получение целевых средств для строительства и модернизации свиноводческого комплекса в Курской области, а также покупку оборудования.

Однако, прежде чем получить субсидию на возмещение части процентной ставки, уполномоченный сотрудник агрофирмы не сообщил специалистам комитета АПК Курской области о имеющейся у компании задолженности. В итоге в 2017 году агрофирма получила более 20 млн рублей из бюджета Курской области незаконно.

"Введенные в заблуждение должностные лица комитета на основании предоставленных подложных документов приняли решение о предоставлении ОАО "Агропромышленный альянс "Юг" более 20 млн рублей. По факту незаконного получения агропромышленной организацией субсидий из областного бюджета возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе.

Следователи совместно с сотрудниками ФСБ провели обыски в офисах организации, изъяв документы, печати и цифровые носители информации.

Группа компаний "Агропромышленный альянс "Юг" является вертикально интегрированным холдингом, включающим несколько основных производственных блоков: производство зерна и комбикормов, свиноводство, производство молока, производство говядины. Компания работает в Курской, Белгородской, Брянской, Воронежской областях.