Рейсовый автобус врезался в фонарный столб на севере Москвы

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Два пассажира получили незначительные травмы при столкновении автобуса с мачтой городского освещения в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Около 12:00 мск возле дома 111 на проспекте Мира автобус совершил наезд на мачту городского освещения", - сообщили в ведомстве.

В результате инцидента пострадали два пассажира автобуса. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины аварии, отметили в ведомстве.

Как отметили в свою очередь в пресс-службе Мосгортранса, в 10:50 мск на пересечении Останкинского и Продольного проездов произошло ДТП с рейсовым автобусом № 76, водитель которого при совершении поворота на скользкой проезжей части задел мачту городского освещения. По данным Мосгортранса, пострадал один человек.