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Экс-глава Коми не признал вину в причинении ущерба на 4,5 млрд рублей

Происшествия
17 января, 22:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС

Адвокат Вячеслава Гайзера заявил, что описательная часть обвинений "носит надуманный характер"

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МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер в суде не признал вину в причинении ущерба на 4,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат экс-губернатора Вячеслав Леонтьев.

"Мой клиент не признал свою вину", - сказал адвокат.

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Он рассказал, что в среду в Замоскворецком суде прошло первое заседание по рассмотрению по существу уголовного дела бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера. По мнению защиты, в обвинении не установлены конкретные фактические обстоятельства умышленного использования служебного положения в целях совершения деяний, указанных в части 1 или части 2 статьи 210 УК РФ, не установлены и конкретные факты оказания влияния исходя из значимости и авторитета занимаемой должности на других лиц в целях совершения ими определенных действий, направленных на создание преступного сообщества или участие в нем.

"Таким образом, по нашему мнению, описательная часть обвинения носит надуманный гипотетический характер, зачастую основанный лишь на предположениях следствия, не подтвержденных объективно полученными данными по уголовному делу доказательствами", - заявил адвокат Леонтьев.

Дело Гайзера

В ноябре Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Гайзера, его бывшего заместителя Алексея Чернова, экс-председателя Госсовета Коми Игоря Ковзеля, бывшего члена Совета Федерации Владимира Торлопова и еще 10 человек. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в создании преступного сообщества, получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем (ст. 210, ст. 290, ст. 159, ст. 174.1 УК РФ). Республике Коми был причинен ущерб на сумму 4,5 млрд рублей. Следствием приняты меры к обеспечению возмещения ущерба потерпевшей стороны и арестовано имущество на указанную сумму.

Также установлен ряд фактов получения взяток обвиняемыми.

30 сентября 2015 года Гайзер был отстранен от должности указом президента РФ в связи с утратой доверия. Торлопов занимал должность главы Коми в 2001-2010 годах, а с марта 2010 года по 22 сентября 2016 года был членом Совета Федерации от Коми.

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