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Площадь пожара на московском рынке "Садовод" возросла до 300 кв. м

Происшествия
17 января, 22:26 UTC+3 МОСКВА 17, января. /ТАСС

Источник в экстренных службах сообщил, что огонь продолжает распространяться

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МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Площадь пожара на рынке "Садовод" в Москве увеличилась до 300 кв. метров. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Площадь пожара составляет 300 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

Огонь, по словам собеседника агентства, продолжает распространяться.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, к месту пожара прибыл начальник столичного главка МЧС Илья Денисов. "Начальник главка прибыл на место пожара. Он принял руководство тушением пожара на себя", - сказал собеседник агентства.

По последним данным, на территории рынка горят металлические контейнеры с товарами народного потребления. Ранее сообщалось, что на территории рынка наблюдается густой черный дым, с территории "Садовода" эвакуированы порядка 40 человек. МЧС Москвы стягивает дополнительные силы в район пожара.

По уточненной информации, пожар происходит в торговых павильонах контейнерного типа, установленных друг на друга в два-три этажа.

По данным столичного главка МЧС России, информация о пожаре поступила в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 21:17 мск. Сведений о пострадавших не поступало.

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