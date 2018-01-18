Пожар на московском рынке "Садовод" локализован

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Пожар на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы локализован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

"Пожар локализован, площадь пожара составила 300 кв. метров", - сообщили в столичном главке.

Пожар на территории рынка возник в 21:17 мск. Горят павильоны контейнерного типа, установленные в два-три этажа на 24-25 линиях рынка. В металлических контейнерах хранились товары народного потребления. С территории рынка были эвакуированы порядка 40 человек, информации о пострадавших не поступало.