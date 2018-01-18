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Уголовное дело возбуждено из-за нового хищения при строительстве Восточного

Происшествия
18 января, 14:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, января. /ТАСС

Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС пока не располагает

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МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в связи с новым хищением при строительстве космодрома Восточный, сообщили ТАСС в Центре эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

"Служба безопасности ФГУП "ЦЭНКИ" выявила хищения и передала материалы в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие", - говорится в сообщении ЦЭНКИ.

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Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

Космодром Восточный строился с 2010 года вблизи поселка Углегорск в Амурской области. Он стал первым национальным космодромом гражданского назначения.

Ранее строительством занималось Федеральное агентство по специальному строительству (Спецстрой), однако оно было упразднено.

Отмечалось, что поводом для ликвидации стали многочисленные претензии заказчиков и органов власти к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине подведомственных агентству ФГУПов. Ранее отмечалось, что по фактам хищений при строительстве космодрома расследуются более 30 уголовных дел, связанных с присвоением, растратой и мошенничеством.

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