Экс-депутата Заксобрания Петербурга Нотяга приговорили к трем годам колонии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Кировский районный суд Петербурга признал экс-депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Нотяга виновным в получении взятки и приговорил к трем годам колонии строгого режима, а также штрафу в 1 млн рублей. Об этом в четверг сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

"Кировский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Вячеслава Нотяга. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года в исправительной колонии строгого режима, штраф в 1 млн рублей и запрет занимать госдолжности на три года", - сказали в пресс-службе.

По словам адвоката бывшего депутата Андрея Зюзина, приговор оглашали в отсутствии его подзащитного, которого увезли из суда медики скорой помощи.

"В рамках прений сторон обвинение запросило для него восемь лет колонии. Мы просили оправдательный приговор. Самого Нотяга увезли из суда на скорой помощи", - сказал ТАСС Зюзин.

По версии следствия, Нотяг, будучи депутатом заксобрания, с июня 2015 года по апрель 2016 года предложил главе строительной компании "Воин-В" за невоспрепятствование деятельности и создание благоприятных условий при строительстве передавать ему ежеквартально взятку. Таким образом, в общей сложности, как считает следствие, он получил взятку в сумме около 1,2 млн рублей. Нотяга задержали в апреле 2016 года, ему предъявили обвинение по статье 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере" и заключили под стражу, но позже меру пресечения изменили на домашний арест. Экс-депутат вину не признает.