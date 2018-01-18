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В Татарстане задержали подозреваемого в хищении более 60 тонн дизельного топлива

Происшествия
18 января, 15:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, января. /ТАСС

Ущерб составил более 2 млн рублей

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МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Татарстане задержали мужчину, который подозревается в похищении из заводского трубопровода более 60 тонн дизельного топлива. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

По данным ведомства, полицейские установили, что из топливного трубопровода на стоянку грузовой техники выведен шланг, по которому сливался нефтепродукт. "Полицейские задержали подозреваемого в хищении нефтепродуктов в момент, когда он сливал похищенное топливо из автоцистерны в подземные емкости", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, задержанный на своем автомобиле с 40-тонной цистерной приезжал на стоянку рядом с врезкой, наполнял автоцистерну и доставлял похищенное топливо на оборудованную временную базу в соседнем районе.

"У задержанного полицейские изъяли 200 метров шланга, грузовик с полуприцепом, а также более 64 тонн дизельного топлива. Ущерб составил более 2 млн рублей. Свою вину мужчина полностью признал", - рассказали в пресс-центре.

По данному факту возбуждено уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 158 ("Кража") УК РФ.

В МВД добавили, что в 2009 году подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за кражу нефтепродуктов с помощью нелегальной врезки. Тогда суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

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