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Пенсионерку из Москвы обвиняют в краже двух спасжилетов из самолета в Крыму

Происшествия
18 января, 15:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, января. /ТАСС

Пожилая москвичка забрала из салона жилеты "на память об удачном перелете"

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МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в отношении 67-летней москвички, которая, по версии следствия, забрала на память два спасательных жилета из самолета после перелета в Крым, сообщается в четверг на сайте управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

"Сообщение в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Симферополь о пропаже двух спасательных жилетов с борта прибывшего московского рейса, поступило от стюарда, - говорится в сообщении. - Покидая салон самолета, женщина решила на память об удачном перелете захватить с собой два аварийно-спасательных жилета, находившиеся под креслами".

По данным ведомства, жилеты забрала 67-летняя жительница Москвы. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ ("Кража"), предусматривающей наказание до двух лет лишения свободы.

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