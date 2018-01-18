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Жительница Чечни, об исчезновении которой сообщали СМИ, находится дома

Происшествия
18 января, 15:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, января. /ТАСС

По данным СМИ, Амина Автурханова добивалась расследования исчезновения своего мужа Зелимхана Джабаева, 8 января она якобы перестала выходить на связь

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МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что жительница Чечни Амина Автурханова, об исчезновении которой сообщали СМИ, обнаружена у себя дома.

По данным СМИ, Автурханова добивалась расследования исчезновения своего мужа Зелимхана Джабаева. 8 января она якобы перестала выходить на связь. "Новая газета" 17 января сообщила, что женщина находится в РОВД Старопромысловского района Чечни и на связь с родственниками не выходит. Журналисты поставили в известность об этом аппарат уполномоченного по правам человека в РФ.

"Она находится дома, у меня состоялся с ней телефонный разговор. Я попрошу уполномоченного по правам человека в Чечне приехать к ней", - сказала Москалькова в четверг журналистам.

По словам омбудсмена, ранее Автурханова обращалась к ней в связи с исчезновением мужа.

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