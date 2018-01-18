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СК начал проверку по факту пожара на востоке Москвы, где пострадали трое детей

Происшествия
18 января, 15:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, января. /ТАСС

Дети, выпрыгнувшие из-за пожара из окна, госпитализированы

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МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Следователи устанавливают обстоятельства пожара в квартире на востоке Москвы, в результате которого пострадали трое детей. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Следователи проводят необходимые проверочные мероприятия по установлению всех обстоятельств случившегося, а также причин и условий, способствовавших возгоранию и оставлению детей одних дома. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила она.

Днем 17 января в квартире на четвертом этаже жилого дома на Свободном проспекте произошло возгорание. Входная дверь была закрыта, и троим детям 2007, 2006 и 2011 годов рождения, находившимся в квартире без присмотра взрослых, пришлось выпрыгнуть из окна на импровизированные батуты и настилы, сделанные прохожими.

В результате пожара дети отравились продуктами горения, они также получили ушибы при падении. Дети были незамедлительно госпитализированы, им оказана вся необходимая помощь.

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