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СК начал проверку информации о застройке охраняемой природной территории под Тверью

Происшествия
18 января, 16:00 UTC+3 ТВЕРЬ ТВЕРЬ 18, января. /ТАСС

Информацию о застройке опубликовали в пресс-службе регионального штаба Общероссийского народного фронта

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ТВЕРЬ, 18 января. /ТАСС/. Следователи начали проверку по факту информации о незаконной застройке коттеджами особо охраняемой природной территории в Зубцовском районе Тверской области. Об этом сообщили в четверг в региональном управлении СК РФ.

"По сообщению средства массовой информации о застройке коттеджами особо охраняемой природной территории, расположенной в Тверской области, организовано проведение доследственной проверки", - сообщили в ведомстве.

Информацию о застройке территории вблизи деревни Мозгово Зубцовского района опубликовали в пресс-службе регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ). По данным общественников, жители деревни сообщили, что районные власти в нарушение законодательства отдали под застройку территорию побережье реки Держа, где раньше местные жители проводили свой досуг.

Кроме того, по информации ОНФ, местные власти уже начали прокладку дороги к новому коттеджному поселку и для ее строительства через суд добились исключения из кадастра сведений о частном земельном участке с домом одного из местных жителей. Для разбирательства в ситуации общественники намерены обратиться в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и к губернатору Тверской области.

По данным регионального Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области, памятник природы регионального значения "Устье реки Держи" располагается в Зубцовском районе Тверской области возле слияния двух речных долин - Волги и Держи. Особо охраняемой природной территорией памятник является с 1986 года.

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