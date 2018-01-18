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Последствия разлива нефти в Саратовской области будут ликвидированы в течение суток

Происшествия
18 января, 22:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, января. /ТАСС

На данный момент запланированы пересыпка, сборка и транспортировка разлитой нефти силами Саратовского регионального нефтепроводного управления

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ТАСС, 18 января. Экстренные службы планируют ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов в Саратовской области, где в четверг произошла авария, до конца пятницы, 19 января.

"На месте ведутся работы по устранению последствий разлива нефти. Размер пятна разлива нефтепродукта составляет 2 тыс. кв. метров. Ориентировочное время ликвидации ЧС - к исходу 19 января", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального главка МЧС.

На данный момент запланированы пересыпка, сборка и транспортировка разлитой нефти силами Саратовского регионального нефтепроводного управления.

Всего к ликвидации последствий происшествия привлечены 184 человека и 43 единицы техники. Также планируется привлечь 90 сотрудников и 33 единицы техники от АО "Транснефть".

В 15:32 мск четверга около села Красноармейское на магистральном нефтепроводе Куйбышевск - Тихорецк произошел выход нефти, а затем пожар. Прокачка горючего была приостановлена. По сведениям МЧС, разлилось до 2 тысяч кубометров нефтепродуктов, а площадь пожара достигла 1 тыс. кв. метров. Загорелись несколько зданий, они потушены, в результате инцидента никто не пострадал.

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