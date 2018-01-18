Полиция ищет два авто, на которых могли скрыться участники нападения в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 18 января. /ТАСС/. Полицейские ищут два автомобиля, на которых, предположительно, могли скрыться участники вооруженного нападения на юге Волгограда, объявлен план "Перехват". Об этом ТАСС в четверг сообщили в областном управлении МВД.

"В городе объявлен план "Перехват". В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ЧП. В розыск объявлены автомобили Infiniti и Lada Priora, их госномера полицейским известны. Предположительно, именно на этих машинах нападавшие могли скрыться с места преступления",- сказал представитель ведомства.

Как сообщалось ранее, нападение с применением огнестрельного и холодного оружия было совершено рядом с кафе в Красноармейском районе Волгограда около 19:00 мск. В результате один человек погиб, трое госпитализированы в тяжелом состоянии. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органов, инцидент произошел на одном из оживленных перекрестков Красноармейского района - на пересечении проспекта Героев Сталинграда и улицы Удмуртской.