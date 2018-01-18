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Державшие в заточении 13 своих детей супруги из США могут получить пожизненные сроки

Происшествия
18 января, 23:11 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 18, января. /ТАСС

Паре инкриминируется насилие над детьми, применение пыток, совершение развратных действий

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НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Обвинения предъявлены в четверг супругам из города Перрис (штат Калифорния), которые, по данным властей, удерживали в заточении 13 своих дочерей и сыновей в возрасте от двух до 29 лет. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По словам прокурора округа Риверсайд Майка Хестрина, 57-летнему Дэвиду Аллену Терпину и 49-летней Луиз Анне Терпин инкриминируется насилие над детьми, применение пыток, совершение развратных действий. Как отмечает AP, в случае признания вины они оба могут провести остаток своих жизней в тюрьме.

Как сообщили власти, в минувшее воскресенье в местный полицейский участок позвонила 17-летняя девушка, сообщившая, что родители насильно держат в своем доме ее, а также еще 12 ее братьев и сестер. Некоторые из них, по словам звонившей, были закованы в цепи, самой ей удалось выбраться из заточения.

Стражи порядка, прибывшие на место, убедились, что слова девушки соответствовали действительности. Они нашли 12 ее сестер и братьев, которых содержали в темноте и в антисанитарных условиях. Как заявил Хестрин, Терпины держали своих детей в заточении в качестве наказания.

По данным властей, пятеро обнаруженных в доме пленников были несовершеннолетними, семеро - в возрасте от 18 до 29 лет. Все они, также как и 17-летняя девушка, которая первоначально позвонила в полицию, были истощены из-за недостатка питания. У некоторых из-за этого развились нарушения когнитивной функции мозга. Власти доставили их в больницы, а родителей арестовали.

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