Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.01:
$ 56.76
€ 69.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МВД начало проверку из-за видео с издевательствами над махачкалинской школьницей

Происшествия
18 января, 23:30 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 18, января. /ТАСС

Полицейским уже удалось установить участников конфликта

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАХАЧКАЛА, 18 января. /ТАСС/. МВД по Республике Дагестан проводит проверку в связи с появлением в социальных сетях видеозаписи, на которой учащиеся, предположительно, одной из школ Махачкалы издеваются над ученицей. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время по данному факту идет проверка. Участники видео установлены, с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщил представитель пресс-службы.

На видеозаписи запечатлено, как несколько подростков издеваются над школьницей - бьют ее по голове комками снега, забрасывают снежками, а один из ребят бросает девочку через себя на землю. Все это сопровождается нецензурной лексикой.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дагестан
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин на Крещение окунулся в прорубь в монастыре на Селигере
2
Песков рассказал о том, что Путин не любит больше всего
3
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
4
МИД назвал делом рук властей США посягательство на неприкосновенность счетов посольства РФ
5
Лавров: Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия
6
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
7
Лоран Блан: Россия станет центром мира во время ЧМ-2018 по футболу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама