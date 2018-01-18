МВД начало проверку из-за видео с издевательствами над махачкалинской школьницей

МАХАЧКАЛА, 18 января. /ТАСС/. МВД по Республике Дагестан проводит проверку в связи с появлением в социальных сетях видеозаписи, на которой учащиеся, предположительно, одной из школ Махачкалы издеваются над ученицей. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время по данному факту идет проверка. Участники видео установлены, с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщил представитель пресс-службы.

На видеозаписи запечатлено, как несколько подростков издеваются над школьницей - бьют ее по голове комками снега, забрасывают снежками, а один из ребят бросает девочку через себя на землю. Все это сопровождается нецензурной лексикой.