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В Петербурге начинается процесс по делу экс-депутата, обвиняемой в получении взятки

Происшествия
19 января, 0:34 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 19, января. /ТАСС

Светлана Нестерова была задержана сотрудниками ФСБ и взята под стражу в июне 2016 года

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу приступит к рассмотрению дела о взяточничестве, фигурантом которого стала бывший депутат местного Законодательного собрания Светлана Нестерова. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Первое заседание по существу в Красногвардейском районном суде Санкт-Петербурга назначено на 19 января", - сказали в суде.

Нестерова была задержана сотрудниками ФСБ и взята под стражу в июне 2016 года. В декабре 2017 года суд изменил меру пресечения на домашний арест.

Изначально экс-депутату было предъявлено обвинение в мошенническом хищении бюджетных средств. Позже Следственный комитет переквалифицировал обвинение - теперь Нестеровой инкриминируют получение взятки в размере 4,8 млн рублей. По версии следствия, деньги бывший депутат получила от бизнесменов за беспрепятственное исполнение заказа на проведение экскурсий и организацию питания для малоимущих в Красногвардейском районе. Заказ, считают следователи, сопровождался хищениями из бюджета.

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