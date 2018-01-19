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Число погибших в результате урагана в Европе возросло до 10 человек

Происшествия
19 января, 0:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС

Немецкие метеорологи прогнозировали, что скорость ветра может достигать 44 м/с

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ТАСС, 19 января. Число погибших в результате урагана в странах Западной Европы возросло до 10 человек.

Как сообщило агентство DPA, стихийное бедствие в четверг унесло жизни шести человек в Германии, в федеральных землях Северный Рейн - Вестфалия, Тюрингия, Мекленбург - Передняя Померания. Большинство погибших стали жертвами дорожных аварий, к которым привела непогода. Двое погибших - пожарные, они принимали участие в ликвидации последствий урагана и были насмерть задавлены упавшими деревьями.

По меньшей мере три человека погибли в четверг из-за урагана в Нидерландах. В связи с неблагоприятными погодными условиями амстердамский аэропорт Схипхол полностью остановил воздушное сообщение. Один человек погиб в Бельгии: буря повалила на его машину дерево.

Германские метеорологи прогнозировали, что скорость ветра местами может достигать 44,4 м/с. Железнодорожный концерн Deutsche Bahn  решил полностью остановить движение поездов дальнего следования по всей Германии из-за непогоды. В некоторых федеральных землях не работали школы и детские сады.

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