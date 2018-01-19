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Глубинное землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Камчатки

Происшествия
19 января, 1:22 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака

Жертв и пострадавших нет, сообщили в главке МЧС

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 января. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Охотском море у побережья Камчатки, эпицентр располагался в 490 км под морским дном. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Охотском море, на глубине 490 км под морским дном. Для этой территории характерны такие глубинные события. Расстояние до ближайшего населенного пункта - поселка Октябрьский Усть-Большерецкого района - составило 210 км. Сведений об ощущаемости события не поступало", - сказала собеседница агентства.

Расстояние от эпицентра до Петропавловска-Камчатского составило 370 км.

В главке МЧС по региону добавили, что жертв и пострадавших нет, угроза цунами не объявлялась.

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