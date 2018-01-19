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МВД Казахстана: причиной возгорания автобуса мог стать несчастный случай

Происшествия
19 января, 1:45 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 19, января. /ТАСС

Водители автобуса пытались спасти пассажиров, но салон был заблокирован, сказал замминистра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев

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АСТАНА, 19 января. /ТАСС/. Заместитель министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев назвал несчастный случай предварительной причиной возгорания автобуса в Актюбинской области, при котором погибли 52 человека. Об этом в пятницу сообщило международное агентство "Казинформ".

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"Автобус не попадал в ДТП, он стоял, криминальных последствий не видим. Скорее всего, это несчастный случай. По показаниям пяти потерпевших подтверждается, что пожар начался в салоне. Пошел сначала едкий дым, что стало причиной отравления газом. Это является первой причиной, почему все не спаслись", - рассказал Тургумбаев на пресс-конференции в Актобе.

По его информации, когда открылась дверь, "произошел доступ кислорода, и автобус вспыхнул изнутри, так что невозможно было выйти из салона".

"Кроме того, там было много багажа: пассажиры находились на втором этаже, на первом - багаж. При возгорании водитель остановил автобус, они выскочили из машины, пытались спасти пассажиров, но пламя было большое, салон был заблокирован", - пояснил заместитель министра внутренних дел.

Он сообщил, что салон автобуса выгорел полностью. "Очень тяжелая ситуация. Тела обгорели, извлекались по одному, работа ведется круглосуточно. Пока были извлечены тела 44 погибших, но из-за термических ожогов, пожара, практически визуально идентифицировать тела не представляется возможным", - сказал Тургумбаев, пояснив, что идентификация погибших пройдет в морге Актобе.

18 января в Актюбинской области на 1068-м км автодороги Самара - Шымкент, в 10 километрах от поселка Калыбай, во время движения произошло возгорание пассажирского автобуса марки Kassbohrer Setra. 52 человека погибли, еще пятерым удалось выбраться из горящей машины. Трое выживших являются казахстанцами и водителями автобуса. По предварительной информации, пассажирами автобуса были граждане Узбекистана.

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