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СМИ: автомобиль въехал на набережную в Рио-де-Жанейро, не менее 15 человек пострадали

Происшествия
19 января, 3:10 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 19, января. /ТАСС

По предварительным данным, виновник происшествия был задержан и заявил, что страдает эпилепсией

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 января. /ТАСС/. Не менее 15 человек пострадали 18 января в результате наезда автомобиля на пешеходов, которые прогуливались по набережной Копакабана в городе Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил телеканал Globо.

По его данным, инцидент произошел около 20:30 по местному времени (01:30 мск). По предварительной информации, водитель автомобиля, 41-летний Антониу Алмейда, был задержан и заявил, что страдает эпилепсией.

На кадрах, которые Globo демонстрирует в прямом эфире, видно, как спасатели оказывают помощь пострадавшим. Некоторые из них остаются лежать на набережной, другие были доставлены в ближайшую больницу. Разбитый автомобиль виновника ДТП затормозил на песке пляжа Копакабана. Вся его передняя часть машины деформирована.

Набережная Копакабана считается одним из самых популярных туристических районов Рио-де-Жанейро. Днем гости и жители города купаются и загорают на одноименном пляже. Вечером они прогуливаются по этой набережной, отдыхают в расположенных там кафе и покупают сувениры на местных ярмарках.

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