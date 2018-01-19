AP: супруги из США, удерживавшие в заточении 13 своих детей, не признали вину в суде

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Супруги из города Перрис (штат Калифорния), которые, по данным властей, удерживали в заточении 13 своих дочерей и сыновей в возрасте от двух до 29 лет, заявили 18 января в суде, что не признают себя виновными. Об этом сообщило агентство The Associated Press.

Ранее в этот же день 57-летнему Дэвиду Аллену Терпину и 49-летней Луиз Анне Терпин были предъявлены обвинения в насилии над детьми, применении пыток и совершении развратных действий. В случае, если они будут признаны виновными, им может грозить пожизненное тюремное заключение. Следующее заседание по этому делу назначено на 23 февраля.

Как сообщили власти, 14 января в местный полицейский участок позвонила 17-летняя девушка, сообщившая, что родители насильно держат в своем доме ее, а также еще 12 ее братьев и сестер. Некоторые из них, по словам звонившей, были закованы в цепи, самой ей удалось выбраться из заточения. Стражи порядка, прибывшие на место, убедились, что слова девушки соответствовали действительности. Они нашли 12 ее сестер и братьев, которых содержали в темноте и в антисанитарных условиях.

Прокурор округа Риверсайд Майк Хестрин заявил, что Терпины держали своих детей в заточении в качестве наказания. Узники планировали побег в течение двух лет. Некоторые из освобожденных подростков были столь оторваны от реальности, что не знали, кто такие полицейские.

По данным властей, пятеро обнаруженных в доме пленников были несовершеннолетними, семеро - в возрасте от 18 до 29 лет. Все они, так же, как и 17-летняя девушка, которая первоначально позвонила в полицию, были истощены из-за недостатка питания. У некоторых из-за этого развились нарушения когнитивной функции мозга. Власти доставили их в больницы, а родителей арестовали.