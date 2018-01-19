Комитет Госдумы может обсудить вопросы безопасности в школах после проверок Росгвардии

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции может обсудить вопросы обеспечения безопасности в школах после появления результатов проверок соответствующих ЧОПов, организованных Росгвардией. Об этом сообщил ТАСС первый зампредседателя комитета Эрнест Валеев, комментируя ЧП в школах в Бурятии и в Перми.

"Необходимо дождаться результатов проверки, которую проводит Росгвардия. Если сегодня сходу спохватываться и проводить заседание [комитета], это будет больше показуха", - сказал парламентарий. "Поэтому после окончания проверок Росгвардии и выводов следствия, если будет такая необходимость, будем делать [заседание комитета]", - подтвердил он.

В целом, что касается регламентации деятельности охранных структур, серьезные изменения в законодательную базу были внесены два года назад, напомнил Валеев. Кроме того, система контроля за ними была в целом реорганизована и передана Росгвардии, добавил он. "Тут надо понимать, что причина не только в обеспечении охраны, это также вопросы воспитания, это комплексная проблема", - заключил он.

Серия ЧП с участием детей в школах России

По предварительным данным следствия, 19 января утром ученик 9-го класса школы, расположенной в поселке Сосновый Бор в Бурятии, с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение. Пострадали семь человек, они госпитализированы. Нападавший доставлен в больницу под конвоем, возбуждено уголовное дело.

В понедельник похожее ЧП произошло в Перми. По версии следствия, десятиклассник и его знакомый пришли в школу, вооружившись ножами. Войдя в аудиторию, где занимались дети одного из младших классов, они нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Нападавшие также ранили друг друга и были госпитализированы.

В середине недели ученик школы в деревне Смольное в Сосновском районе Челябинской области во время драки на перемене ранил ножом сверстника. При этом министр образования Челябинской области Александр Кузнецов заявил ТАСС, что произошедшая в школе ссора не имеет ничего общего с нападением подростков на учителя и детей в пермской школе. Как сообщалось, оба подростка с задержкой развития, одному из них 16 лет. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.