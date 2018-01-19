Управляющий совет школы в Бурятии: напавший на учеников ранее не вызывал опасений

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Поведение подростка, напавшего на учеников и преподавателя школы № 5 в поселке Сосновый Бор в Бурятии, ранее не вызывало опасений. Об этом ТАСС сообщили в управляющем совете школы - общественной организации при учреждении, в состав которой входят родители и педагоги.

"Мы слышали о случае в Перми [аналогичное нападение на школьников, произошедшее на этой неделе], но никогда не подумали бы, что это может произойти у нас в школе. Этот мальчик опасений не вызывал. <…> Он спокойный очень и покладистый, хотя учился не очень хорошо", - уточнили в совете школы.

По словам представителя совета, "такого никто не ожидал". "Не знаю, почему он это сделал, говорят, из-за двоек, а может начитался чего-то в интернете", - добавил он.

Как ранее сообщалось, подросток, вооруженный топором и ножом, зашел в седьмой класс во время урока в школе № 5 в поселке Сосновый Бор. Он ранил учителя, несколько учеников, а также поранил себя ножом. Пострадавшие госпитализированы, нападавший также доставлен в больницу. Следователи возбудили два уголовных дела.