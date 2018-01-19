Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 56.59
€ 69.4
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Управляющий совет школы в Бурятии: напавший на учеников ранее не вызывал опасений

Происшествия
19 января, 15:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС

В поселке Сосновый бор подросток 9-го класса ранил несколько учеников 7-го класса и учителя

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Поведение подростка, напавшего на учеников и преподавателя школы № 5 в поселке Сосновый Бор в Бурятии, ранее не вызывало опасений. Об этом ТАСС сообщили в управляющем совете школы - общественной организации при учреждении, в состав которой входят родители и педагоги.

Смотрите также

Что известно о нападении в школе в Бурятии

"Мы слышали о случае в Перми [аналогичное нападение на школьников, произошедшее на этой неделе], но никогда не подумали бы, что это может произойти у нас в школе. Этот мальчик опасений не вызывал. <…> Он спокойный очень и покладистый, хотя учился не очень хорошо", - уточнили в совете школы.

По словам представителя совета, "такого никто не ожидал". "Не знаю, почему он это сделал, говорят, из-за двоек, а может начитался чего-то в интернете", - добавил он.

Как ранее сообщалось, подросток, вооруженный топором и ножом, зашел в седьмой класс во время урока в школе № 5 в поселке Сосновый Бор. Он ранил учителя, несколько учеников, а также поранил себя ножом. Пострадавшие госпитализированы, нападавший также доставлен в больницу. Следователи возбудили два уголовных дела.

Смотрите также

Глава Бурятии указал на нехватку психологов в школах региона

В школе в Бурятии отсутствовала охрана

Кузнецова обсудила с министром образования РФ нападение в школе в Бурятии

"ВКонтакте" после ЧП в Бурятии блокирует группы, призывающие к насилию

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Бурятия Нападение на школьников в Бурятии
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
2
Путин на Крещение окунулся в прорубь в монастыре на Селигере
3
Путин обсудил с СБ РФ последствия принятия закона о реинтеграции Донбасса
4
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
5
La Stampa: в Италии женщина завещала €30 тыс. своему коту
6
Уголовные дела в отношении мэров российских городов. Досье
7
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
Темы дня
Новости партнеров
Реклама