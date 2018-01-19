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Глава Бурятии указал на нехватку психологов в школах региона

Происшествия
19 января, 14:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС

Алексей Цыденов также отметил, что местные власти проанализируют вопрос охраны в учебных заведениях

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МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Психологов недостаточно в школах Бурятии, работу в этой сфере нужно усиливать, чтобы выявлять и предупреждать возможные напряженные ситуации, сообщил в пятницу журналистам глава республики Алексей Цыденов, комментируя происшествие в школе поселка Сосновый Бор.

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"Безусловно, будем усиливать психологическую [работу] в школах. Сейчас недостаточно психологов", - сказал Цыденов, добавив, что это позволит заранее выявлять нарастающее напряжение среди подростков.

Глава республики отметил, что власти проанализируют и вопрос охраны в учебных заведениях. "У нас часть школ охраняется, часть - не охраняется. Но лучше профилактика", - отметил он.

Глава республики привел случаи, когда, например, "в США ... все школы охраняются вооруженными охранниками, но это не является сдерживающим фактором, лучше выявлять нарастающее напряжение".

"Охрана тоже нужна, отмахиваться от нее не следует, но работа профилактическая - она более результативна в этом плане", - сказал Цыденов.

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