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Издевавшихся над школьницей подростков в Махачкале поставят на учет

Происшествия
19 января, 14:41 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 19, января. /ТАСС

В МВД сообщили, что в издевательствах над ученицей участвовали четверо несовершеннолетних

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МАХАЧКАЛА, 19 января. /ТАСС/. Подростки, издевавшиеся над школьницей в Махачкале, будут поставлены на учет, а в отношении их родителей составят административные протоколы. Об этом ТАСС в пятницу сообщил представитель пресс-службы МВД Дагестана.

В четверг в социальных сетях появилась видеозапись, на которой учащиеся, предположительно, одной из школ Махачкалы издеваются над ученицей. На видеозаписи запечатлено, как несколько подростков бьют девочку по голове комьями из снега, забрасывают снежками, а один из ребят бросает девочку через себя на землю.

"На родителей несовершеннолетних составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию"), а сами подростки будут поставлены на учет сотрудниками по делам несовершеннолетних", - сказал собеседник агентства, отметив, что в издевательствах над девочкой участвовали четверо несовершеннолетних, ученики восьмого и девятого классов одной из школ Махачкалы.

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