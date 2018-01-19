Сулейману Керимову разрешена поездка в Россию

ПАРИЖ, 19 января. /ТАСС/. Российский бизнесмен и сенатор Сулейман Керимов, находящийся под следствием во Франции, получил право совершить краткую поездку в Россию. Об этом сообщил в пятницу агентству AFP прокурор города Ницца Жан-Мишель Претр.

"Господин Керимов получил разрешение от судьи-следователя совершить краткую поездку в Россию с тем, чтобы навестить близкого родственника - брата или двоюродного брата. Разрешение поехать в Россию с возвращением во Францию выдано на срок с нынешней пятницы и по воскресенье включительно", - сказал прокурор.