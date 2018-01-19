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Сулейману Керимову разрешена поездка в Россию

Происшествия
19 января, 15:35 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 19, января. /ТАСС

Сенатор собирается навестить близкого родственника, но должен будет снова вернуться во Францию

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ПАРИЖ, 19 января. /ТАСС/. Российский бизнесмен и сенатор Сулейман Керимов, находящийся под следствием во Франции, получил право совершить краткую поездку в Россию. Об этом сообщил в пятницу агентству AFP прокурор города Ницца Жан-Мишель Претр.

"Господин Керимов получил разрешение от судьи-следователя совершить краткую поездку в Россию с тем, чтобы навестить близкого родственника - брата или двоюродного брата. Разрешение поехать в Россию с возвращением во Францию выдано на срок с нынешней пятницы и по воскресенье включительно", - сказал прокурор.

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Персоны
Керимов, Сулейман Абусаидович
Темы
Задержание сенатора Керимова во Франции
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