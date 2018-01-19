Уголовные дела в отношении мэров российских городов. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 января 2018 года Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мэра Махачкалы Мусы Мусаева, которого подозревают в превышении полномочий по ст. 286 Уголовного кодекса РФ ("Совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий"). По данным следствия, в марте 2016 года Мусаев незаконно передал участок земли, находящийся в собственности республики, ОАО "АСПК" за 1,1 млн рублей.

Муса Мусаев стал вторым мэром Махачкалы, задержанным при исполнении своих полномочий за последние пять лет. Всего с 2013 года в России были возбуждены уголовные дела в отношении десяти действующих глав республиканских и областных центров (без учета Мусаева). Из них три бывших мэра получили реальные сроки заключения, двое были приговорены условно, в отношении еще двух дела прекращены, рассмотрение трех дел продолжается.

28 мая 2013 года в отношении главы администрации Смоленска Александра Данилюка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). По версии следствия, 22 мая 2013 года Данилюк, являясь главным должностным лицом города, вопреки требованиям законодательства РФ и устава Смоленска издал распоряжение об увольнении сити-менеджера города Николая Алашеева и о расторжении с ним контракта. На следующий день он отдал распоряжение не пускать Алашеева в здание мэрии. 1 июля 2013 года депутаты горсовета Смоленска отправили Данилюка в отставку. Формальной причиной послужила "неудовлетворительная работа" главы Смоленска в 2012 года. Через несколько месяцев после отставки уголовное дело против Данилюка было прекращено, т. к. следственные органы не усмотрели в его действиях состава преступления.

31 мая 2013 года в отношении мэра Махачкалы Саида Амирова возбуждено уголовное дело по факту организации им убийства и. о. руководителя следственного отдела СК России по Советскому району Махачкалы Арсена Гаджибекова, который был расстрелян неизвестными 14 декабря 2011 года в городе Каспийск. Дело возбудили по ч. 3 ст. 33 и ст. 295 УК РФ ("Организация посягательства на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование"). 1 июня 2013 года Амиров был задержан и отправлен в Москву, 2 июня Басманный суд столицы вынес постановление о его аресте. 14 июня того же года по решению суда Амиров был отстранен от должности главы Махачкалы. 10 сентября 2013 года в отношении него было возбуждено новое уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 ("Приготовление к совершению террористического акта") и ч. 2 ст. 222 ("Незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц по предварительному сговору") УК РФ. Вместе с Амировым по делу проходили еще несколько человек, в т. ч. его племянник, заместитель мэра Каспийска Юсуп Джапаров. По версии следствия, подозреваемые готовились к покушению на управляющего отделением Пенсионного фонда республики Сайгида Муртазалиева. Они планировали сбить самолет, в котором должен был лететь Муртазалиев, при помощи переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-2М", который был обнаружен в ходе обыска в тайнике на территории одного из районов республики. Свою вину экс-мэр не признал ни по одному из предъявленных ему обвинений. 9 июля 2014 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строго режима за подготовку теракта, а также лишил всех государственных наград. 27 августа 2015 года в отношении экс-мэра Махачкалы был вынесен приговор по основному делу (об убийстве Арсена Гаджибекова). По совокупности преступлений Амиров был приговорен к пожизненному заключению.

3 июля 2013 года был задержан мэр Ярославля Евгений Урлашов по подозрению во взятке. 4 июля ему, а также ряду сотрудников мэрии Ярославля, было предъявлено обвинение в получение 14 млн рублей от директора ООО "Радострой" за выполнение работ по муниципальному контракту на содержание улично-дорожной сети города. 5 июля 2013 года Ленинский районный суд Ярославля вынес постановление об аресте Урлашова. 18 июля 2013 года он был временно отстранен от должности мэра. 3 июня 2014 года следователи предъявили ему новое обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и ч. 6 ст. 290 ("Покушение на получение взятки группой лиц по предварительному сговору, совершенное с вымогательством, в особо крупном размере" и "Получение взятки в особо крупном размере"). По версии следствия, Урлашов с соучастниками получил 17 млн рублей от гендиректора ООО "Строительная компания "Ярдорстрой" за содействие в передаче компании контрольного пакета акций ОАО "Городское дорожное управление". Свою вину мэр Ярославля не признал. 3 августа 2016 года Ярославский областной суд приговорил его к 12,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 60 млн рублей. Приговор вступил в силу в январе 2017 года.

13 ноября 2013 года мэр Астрахани Михаил Столяров был задержан в одном из ресторанов города в момент получения взятки от представителя одной из коммерческих организаций. За предоставление в аренду земельного участка Столяров получил 10 млн рублей и долю в уставном капитале фирмы. 15 ноября Басманный суд Москвы санкционировал его арест, а 22 ноября отстранил Столярова от должности мэра. Судебные слушания начались в апреле 2014 года, но неоднократно прерывались в связи с ухудшением здоровья подсудимого. 5 ноября 2014 года Кировский районный суд Астрахани, признав Столярова виновным в получении взятки в 10 млн рублей, приговорил его к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. Также суд запретил бывшему мэру в течение трех лет занимать государственные должности. В последнем слове Столяров заявил, что не признает себя виновным. 25 декабря 2014 года Астраханский облсуд сократил приговор на один год - до девяти лет.

19 февраля 2015 года был задержан мэр Биробиджана Андрей Пархоменко. В этот же день в отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). 20 февраля 2015 года Пархоменко был арестован решением Биробиджанского районного суда (в августе того же года переведен под домашний арест). Уголовное дело в отношении него было возбуждено в связи с нарушениями при приватизации единственного в Биробиджане кинотеатра "Родина". Сделка была одобрена постановлением мэрии Биробиджана. По данным следствия, здание кинотеатра, а также художественная мастерская, кинооборудование и др. были незаконно переданы из муниципальной собственности в собственность третьих лиц по заниженной стоимости. В результате городу был причинен материальный ущерб на сумму более 55 млн рублей. Свою вину Пархоменко не признал. 15 сентября 2017 года Биробиджанский суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Суд также лишил Пархоменко права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на три года.

6 мая 2015 года в отношении мэра Великого Новгорода Юрия Бобрышева управление Следственного комитета РФ по Новгородской области возбудило уголовное дело по ст. 315 УК РФ. По версии следствия, глава города не исполнил решения районного суда о предоставлении предоставлении жилых помещений детям-сиротам. На приобретение этого жилья областным бюджетом было выделено более 32 млн рублей, однако эти средства были перераспределены в пользу других муниципальных образований. 7 мая прокуратура Новгородской области признала возбуждение дела незаконным из-за "процессуальных нарушений". 29 мая того же года городская дума отправила Юрия Бобрышева в отставку с поста мэра. Однако он оспорил это решение, и 28 августа суд восстановил его в должности. 2 ноября 2015 года Бобрышеву вновь было предъявлено обвинение по ст. 293 ("Халатность") за неисполнение решений суда о предоставлении жилья сиротам, а 6 ноября в отношении него возбудили новое дело - о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, мэр незаконно распорядился частью гранта в €1,1 млн международной Северной финансовой корпорации по охране окружающей среды ("Нефко"). Средства были предназначены для модернизации коммунальных служб города и подлежали возврату на специальный счет. По версии следствия, Бобрышев заключил соглашения с одной из коммерческих компаний, незаконно согласовав использование 23 млн рублей гранта. Впоследствии все обвинения с мэра были сняты: производство по неисполнению решения суда остановлено после протеста Новгородской облпрокуратуры, дело о халатности прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

25 сентября 2015 года был задержан глава администрации Сыктывкара Иван Поздеев. В отношении него региональное управление ФСБ возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"). Он подозревался в незаконном выделении застройщикам земельных участков. Земля предоставлялась без проведения аукционов по низкой стоимости с формулировкой "для обслуживания офисных зданий и помещений", впоследствии компании возводили на них многоквартирные дома. По данным следствия, мэр действовал в интересах четырех строительных фирм, в т. ч. компании "Стройматериалы-К", которую он возглавлял до прихода в органы власти республики (с 2007 года 40% акций принадлежали его супруге). 26 сентября того же года в отношении мэра возбудили еще одно уголовное дело - по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата)". Осенью 2015 года Поздеев был снят с поста градоначальника. Общий ущерб от его действий был оценен в 12,5 млн рублей, всю сумму он добровольно возместил в ходе следствия и признал свою вину. 1 июня 2016 года суд приговорил Поздеева к трем годам лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тыс. рублей. 20 июля того же года Верховный суд Коми увеличили размер штрафа до 800 тыс. рублей, а также в течение трех запретил занимать бывшему мэру государственные должности.

1 июня 2016 года во Владивостоке был задержан мэр города Игорь Пушкарев. По версии следствия, в 2009-2014 годах он организовал покупку муниципальным предприятием "Дороги Владивостока" строительных материалов у группы компаний "Востокцемент", которую контролировали родственники мэра. При этом стройматериалы приобретались по завышенным ценам. Пушкарев заработал на сделке не менее 45 млн рублей. Вместе с ним по делу проходят его брат Андрей Пушкарев, бывший глава ООО "Востокцемент", и директор предприятия "Дороги Владивостока" Андрей Лушников. 2 июня 2016 года мэру было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе (ч. 3 ст. 285, ч. 2 ст. 204 УК РФ). Решением Басманного суда Москвы он и Лушников были помещены под стражу, Андрей Пушкарев - под домашний арест. 9 марта 2017 года суд временно отстранил Игоря Пушкарева от должности главы Владивостока, в ноябре 2017 года он подал в отставку по собственному желанию. 15 ноября 2017 года дело в отношении Пушкарева передано в Тверской суд Москвы. Свою вину экс-мэр не признает.

14 июня 2016 года был задержан мэр Горно-Алтайска Виктор Облогин. В тот же день Горно-Алтайский городской суд отстранил его от должности и поместил под домашний арест. Облогину предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере") и ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") УК РФ. Глава города присвоил по подложным документам принадлежащий мэрии внедорожник Toyota Land-cruiser Prado стоимостью 1,5 млн рублей. Облогин также обвиняется в незаконном изъятии из республиканского бюджета средств, предназначенных для субсидирования малых и средних предприятий, на общую сумму более 17,4 млн рублей. Кроме того, ему предъявлено обвинение в предоставлении муниципальных гарантий на сумму 120 млн рублей управляющей компании "Центральная", заведомо зная, что компания не сможет их обеспечить. Размер предполагаемого ущерба по этому эпизоду составляет свыше 107,5 млн рублей. На имущество чиновника, включая жилой дом и два земельных участка, наложен обеспечительный арест. Дело рассматривает Горно-Алтайский городской суд. Виктор Облогин вину не признал.

18 мая 2017 года в отношении главы Чебоксар Ирины Клементьевой Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела по факту злоупотребления должностными полномочиями. По данным следствия, в ноябре 2013 года она, являясь гендиректором муниципальной страховой компании "Чувашия-Мед", неправомерно заключила две сделки по распоряжению имуществом от имени компании. Клементьева передала в аренду часть нежилого помещения по заниженной плате организации, учредителем которой являлся ее муж, а также по заниженной стоимости продала земельный участок. В результате "Чувашии-Мед" был причинен ущерб на общую сумму свыше 5 млн рублей, а город недополучил доходы в бюджет по дивидендам. В середине июня 2017 года стало известно, что в отношении Клементьевой возбудили еще два дела: по статьям "Присвоение или растрата" и "Злоупотребление должностными полномочиями". Как установило следствие, в 2013 года она незаконно поставила на кадастровый учет земельный участок площадью 1,8 тыс. кв. м, после чего от имени "Чувашии-Мед" заключила договор продажи с подставным лицом, причинив компании ущерб на сумму свыше 1 млн рублей. 19 июня 2017 года Клементьева ушла с поста главы Чебоксар по собственному желанию. В сентябре 2017 года в отношении нее было возбуждено новое дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения"). По версии следствия, в августе 2014 года Клементьева незаконно израсходовала свыше 100 тыс. рублей "Чувашии-Мед" на свою поездку в город Актау (Казахстан). Расследование продолжается. Свою вину Ирина Клементьева не признала.