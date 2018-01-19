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Адвокат обвиняемого в РФ в шпионаже норвежца Берга опроверг его связь с ЦРУ

Происшествия
19 января, 16:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС

По словам защитника, подозреваемый не знал о том, что вообще может быть частью разведывательной операции

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МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Подданный Норвегии Фруде Берг, арестованный в России по делу о шпионаже, обвиняется только в работе на разведку своей страны, он никогда не работал на разведки других стран или на ЦРУ и не занимался вербовкой агентов. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Илья Новиков.

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"Берг подозревается только в работе на разведку его родной Норвегии, он не работал на ЦРУ. Вообще, по версии следствия, все, что делал Берг, - отправлял по Почте России конверты, в которых предположительно находились шпионские инструкции и деньги для российского гражданина. В таком случае он не должен был ни видеться с адресатом, ни знать, кто он. Про вербовку агентов речи вообще не идет", - сказал адвокат.

Ранее некоторые СМИ распространили информацию о том, что Берг сотрудничал с ЦРУ.

Новиков добавил, что Фруде Берг не признает себя виновным. По словам адвоката, норвежец утверждает, что не знал о том, что может быть частью разведывательной операции. По версии следствия, отметил защитник, Бергу отводилась роль курьера, причем только в одну сторону - из Норвегии в Россию.

19 декабря 2017 года Лефортовский суд столицы санкционировал арест до 5 февраля 2018 года обвиняемого в шпионаже Берга, задержанного сотрудниками ФСБ РФ в Москве в ходе спецоперации при получении документов, содержащих секретные сведения. Следствие считает, что эти документы, касающиеся Военно-морского флота РФ, Бергу передавал арестованный в конце ноября прошлого года Лефортовским судом гражданин РФ Алексей Житнюк, который обвиняется в государственной измене.

По данным Норвежской государственной телерадиокомпании, 62-летний Берг ранее работал на пункте пропуска через границу Норвегии и РФ на должности инспектора в подчиненном норвежскому минюсту пограничном комиссариате, который отвечает за соблюдение положений двустороннего договора о режиме российско-норвежской границы и порядке урегулирования пограничных конфликтов и инцидентов. В 2014 году Берг, проживающий в городе Киркенес в 9 км от границы с РФ, вышел на пенсию.

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