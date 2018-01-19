Суд в Петербурге продлил арест предполагаемой участницы террористической организации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Калининский районный суд Петербурга на два месяца продлил срок содержания под стражей Анны Беспаловой, обвиняемой в участии в террористической организации. Об этом в пятницу сообщает городская объединенная пресс-служба судов.

"Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Аллы Беспаловой сроком до 16 марта 2018 года", - уточнили в пресс-службе.

По первоначальной версии следователей, Беспалова организовала региональную ячейку международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ). Позднее стало известно, что ее обвиняют в участии в террористической деятельности, а не в организации ячейки.