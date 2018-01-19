СК проверит материалы МВД по Дагестану об издевательствах над школьницей в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 19 января. /ТАСС/. Следственное управление Следственного комитета России по Дагестану проверит материалы МВД по республике по факту издевательств над ученицей одной из школ Махачкалы. Об этом ТАСС сообщил в пятницу старший помощник руководителя СК по Дагестану Расул Темирбеков.

"В Дагестане следственными органами следственного управления республики инициирована передача [из органов внутренних дел МВД республики] материалов проверки по факту издевательства над несовершеннолетней девочкой… По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - сообщил Темирбеков.

Как сообщалось ранее, в четверг в соцсетях появилась видеозапись, на которой учащиеся, предположительно, одной из школ Махачкалы издеваются над ученицей. На видеозаписи запечатлено, как несколько подростков бьют девочку по голове комьями из снега, забрасывают снежками, а один из ребят бросает девочку через себя на землю.

Недопустимое поведение

Совет старейшин Махачкалы резко осудил данную ситуацию, подчеркнув, что "подобное поведение является недопустимым". Как сообщили в мэрии Махачкалы, старейшины города проведут беседы с учащимися и учителями школ, чтобы избежать подобных происшествий в дальнейшем.

Подростки, издевавшиеся над школьницей, будут поставлены на учет, а в отношении их родителей составят административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию"), сообщил ТАСС в пятницу представитель пресс-службы МВД Дагестана. Он отметил, что в издевательствах над девочкой участвовали четверо ребят, ученики восьмого и девятого классов одной из школ Махачкалы.