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Ущерб от поджога офиса "Мемориала" в Ингушетии составил 700 тыс. рублей

Происшествия
19 января, 21:02 UTC+3 МАГАС МАГАС 19, января. /ТАСС

Прокуратура признала законным возбуждение дела по факту поджога, а ход и результаты расследования уголовного дела взял на личный контроль прокурор республики

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МАГАС, 19 января. /ТАСС/. Ущерб от пожара в офисе правозащитного центра "Мемориал" в Назрани составил 700 тыс. рублей, сообщается в пятницу на сайте прокуратуры Ингушетии.

"В результате пожара собственнику помещения причинен значительный ущерб в размере 700 тыс. рублей, а также приведены в негодность и невозможность для дальнейшего использования по назначению имущество представительства МОО (Межрегиональной общественной организации - прим. ТАСС) Правозащитный центр "Мемориал" в Республике Ингушетия, находившееся в указанном помещении", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, ночью 17 января 2018 года не менее двух неизвестных на автомобиле предположительно ВАЗ Priora черного цвета без госномеров подъехали к зданию, где расположен офис "Мемориала". "Используя лестницу и разбив стекло оконной рамы второго этажа, они закинули в помещение, арендуемое представительством МОО Правозащитный центр "Мемориал" в Республике Ингушетия, бутылку с зажигательной смесью, вследствие чего произошло его возгорание", - сказали в ведомстве.

Прокуратура признала законным возбуждение дела по факту поджога, а ход и результаты расследования уголовного дела взял на личный контроль прокурор республики.

Ранее пресс-служба МВД Ингушетии сообщила о возбуждении уголовного дела по ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога"). По данным регионального управления МЧС, в офисе сгорели компьютеры, столы, стулья и офисная бумага, пострадавших нет.

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