Пять человек погибли в ДТП в Омской области

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Пять человек стали жертвами автоаварии в Омской области, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Пять человек погибли при столкновении двух машин в Любинском районе Омской области", - сказал источник.

Он уточнил, что ДТП произошло на 592-м автодороги Тюмень - Омск. По одной из версий, водитель одной из машин выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

В свою очередь в пресс-службе Главного управления МЧС по Омской области сообщили, что на месте происшествия работают оперативные службы. К ликвидации последствий аварии привлечены сотрудники МЧС.

В пресс-службе уточнили, что информация о дорожно- транспортном происшествии с участием двух легковых автомобилей поступила в 22:43 по местному времени.