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Пять человек погибли в ДТП в Омской области

Происшествия
19 января, 21:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС

Одной из версий аварии является выезд автомобиля на полосу встречного движения

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МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Пять человек стали жертвами автоаварии в Омской области, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Пять человек погибли при столкновении двух машин в Любинском районе Омской области", - сказал источник.

Он уточнил, что ДТП произошло на 592-м автодороги Тюмень - Омск. По одной из версий, водитель одной из машин выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

В свою очередь в пресс-службе Главного управления МЧС по Омской области сообщили, что на месте происшествия работают оперативные службы. К ликвидации последствий аварии привлечены сотрудники МЧС.

В пресс-службе уточнили, что информация о дорожно- транспортном происшествии с участием двух легковых автомобилей поступила в 22:43 по местному времени.

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