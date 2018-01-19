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Главный фединспектор по Ярославской области, по ошибке застреливший егеря, заплатит штраф

Происшествия
19 января, 21:48 UTC+3 КОСТРОМА КОСТРОМА 19, января. /ТАСС

Василий Несветайлов принял егеря за кабана

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КОСТРОМА, 19 января. /ТАСС/. Костромской районный суд прекратил уголовное дело и назначил судебный штраф главному федеральному инспектору по Ярославской области Василию Несветайлову. Фединспектор обвинялся в причинении смерти по неосторожности, он по ошибке выстрелил в егеря на охоте, приняв его за кабана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд по ходатайству следователя освободил Несветайлова от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в размере 100 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.

По данным следствия, в сентябре 2017 года в Первомайском районе Ярославской области Василий Несветайлов случайно застрелил егеря, перепутав его в тепловизоре с кабаном. Суд установил, что он открыл огонь в нарушение правил охоты, запрещающих стрелять по неясно видимой цели. Егерь был ранен в шею и скончался на месте происшествия. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В пресс-службе суда отметили, что Несветайлов согласился с обвинением, добровольно возместил причиненный потерпевшим материальный ущерб и моральный вред. Суд освободил его от уголовной ответственности на основании ст. 76.2 УК РФ (освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа). Она распространяется на лиц, впервые совершивших преступление небольшой или средней тяжести, в случае возмещения ущерба или заглаживания причиненного преступлением вреда иным образом.

Уголовное дело в отношении Василия Несветайлова было направлено в Костромской районный суд Верховным судом РФ. В высшую судебную инстанцию обратился Ярославский областной суд "в целях исключения сомнения в независимости и беспристрастности суда". Чиновник хорошо знаком с судьями Ярославской области, поскольку состоял в квалификационной коллегии судей региона.

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