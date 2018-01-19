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В Подмосковье задержан стрелявший в сотрудника ДПС водитель

Происшествия
19 января, 23:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС

В отношении 43-летнего жителя Люберецкого района возбуждено уголовное дело

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МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Нетрезвый водитель задержан за стрельбу из травматического оружия в сотрудника ДПС в Подмосковье, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, пятницу около 17:00 мск сотрудник ДПС Люберецкого района заметил в Лыткарино съехавшую в кювет машину. "Сотрудник полиции подошел к автомобилю и обнаружил на переднем водительском сидении мужчину, по его мнению, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина проследовал вместе с полицейским в служебную машину. Находясь в салоне автомобиля он попытался произвести выстрел из травматического пистолета в голову сотруднику", - рассказала Врадий.

Полицейский успел увернуться от пули и между мужчинами завязалась борьба. Подозреваемый выстрелил еще несколько раз, но не попал в сотрудника. В итоге полицейскому удалось выбить орудие из рук подозреваемого.

В отношении 43-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

"К настоящему времени проведен осмотр места происшествия, мужчина задержан и будет допрошен в ближайшее время", - добавила Врадий.

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