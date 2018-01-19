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ABC: в США съемочную группу задержали в аэропорту за попытку провоза муляжа бомбы

Происшествия
19 января, 23:56 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, января. /ТАСС

Согласно предварительным данным полиции, они намеревались таким образом проверить, сумеют ли службы безопасности аэропорта обнаружить предмет

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НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Съемочная группа, работающая по контракту на американский телеканал CNBC, задержана в международном аэропорту Ньюарка (штат Нью-Джерси) за попытку провоза муляжа бомбы. Об этом сообщила в пятницу телекомпания ABC.

По ее данным, не менее семи человек, снимавших по контракту различные репортажи для CNBC, пытались в ручной клади пронести через пункт досмотра устройство, которое внешне походило на настоящую самодельную бомбу.

Согласно предварительным данным полиции, они намеревались таким образом проверить, сумеют ли службы безопасности аэропорта обнаружить муляж, и затем использовать это в своем сюжете.

Задержанным предъявлены обвинения в нарушении правил безопасности и сговоре с целью вызвать панику среди населения. Как отмечается, членам съемочной группы могут грозить штрафы в размере более $13 тыс.

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