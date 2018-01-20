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По факту стрельбы в сотрудника ДПС в Подмосковье проводится проверка

Происшествия
20 января, 2:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС

В пятницу мужчина, предположительно находившийся в состоянии опьянения, пытался выстрелить в полицейского из травматического пистолета

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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. По факту стрельбы в сотрудника ДПС в Подмосковье проводится проверка, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказал сотрудник пресс-службы.

Как сообщила ранее старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, в минувшую пятницу в Подмосковье был задержан 43-летний местный житель, открывший стрельбу из травматического пистолета в сотрудника ДПС.

Инцидент произошел около 17:00 мск. Сотрудник ДПС Люберецкого района заметил в Лыткарине съехавшую в кювет машину. Он подошел к автомобилю и обнаружил на переднем водительском сидении мужчину, по его мнению, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. "Мужчина проследовал вместе с полицейским в служебную машину. Находясь в салоне автомобиля он попытался произвести выстрел из травматического пистолета в голову сотруднику", - рассказала Врадий.

Полицейский успел увернуться от пули и между мужчинами завязалась борьба. Подозреваемый выстрелил еще несколько раз, но не попал в сотрудника. В итоге полицейскому удалось выбить оружие из рук подозреваемого. Он был задержан. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), добавила Врадий.

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