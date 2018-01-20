Автомобилист ранил двух человек вблизи метро "Маяковская" в Москве

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Водитель автомобиля в центре Москвы ранил двух человек из травматического оружия и скрылся, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"По предварительной информации, около 1:30 мск вблизи метро "Маяковская" между водителем автомобиля и двумя гражданами произошел конфликт, в ходе которого водитель ранил своих оппонентов предположительно из травматического оружия", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, после этого стрелявший скрылся с места происшествия.

"В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - добавил он.

С двумя пострадавшими работают врачи.