Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 56.59
€ 69.4
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В одном из зданий Военно-морского института в центре Петербурга произошел пожар

Происшествия
20 января, 2:59 дата обновления: 20 января, 3:11 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 20, января. /ТАСС

Источник сообщил, что возгорание началось в той части, где не живут курсанты

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Пожар начался в одном из зданий Военно-морского института на 12 Линии Васильевского острова в историческом центре Петербурга. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"В Петербурге горит одно из подсобных помещений Военно-морского института Министерства обороны РФ на 12 Линии Васильевского острова. Площадь горения небольшая, пострадавших нет. Возгорание произошло в той части, где не живут курсанты", - отметил источник.

Также сообщается, что предположительно причиной пожара могла стать неисправная проводка.

В борьбе с огнем принимают участие пожарные и курсанты учебного заведения.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, возгорание произошло на четвертом этаже нежилого здания, в котором в настоящее время идет ремонт. Пожару присвоен третий уровень сложности. На месте работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория, которая делает замеры.

"Для ликвидации пожара привлечены от МЧС: 22 единицы техники и 110 человек личного состава ", - отметили в пресс-службе.

Морской корпус Петра Великого, или Санкт-Петербургский военно-морской институт, был основан 25 января 1701 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ленинградская область
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: направлявшийся в США танкер с СПГ из РФ развернулся в Атлантике из-за непогоды
2
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
3
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
4
Лоран Блан: Россия станет центром мира во время ЧМ-2018 по футболу
5
МОК сократил до 389 человек пул спортсменов РФ, которые могут быть допущены до ОИ
6
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
7
Причиной пожара в автобусе в Казахстане стала паяльная лампа
Темы дня
Новости партнеров
Реклама