В одном из зданий Военно-морского института в центре Петербурга произошел пожар

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Пожар начался в одном из зданий Военно-морского института на 12 Линии Васильевского острова в историческом центре Петербурга. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"В Петербурге горит одно из подсобных помещений Военно-морского института Министерства обороны РФ на 12 Линии Васильевского острова. Площадь горения небольшая, пострадавших нет. Возгорание произошло в той части, где не живут курсанты", - отметил источник.

Также сообщается, что предположительно причиной пожара могла стать неисправная проводка.

В борьбе с огнем принимают участие пожарные и курсанты учебного заведения.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, возгорание произошло на четвертом этаже нежилого здания, в котором в настоящее время идет ремонт. Пожару присвоен третий уровень сложности. На месте работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория, которая делает замеры.

"Для ликвидации пожара привлечены от МЧС: 22 единицы техники и 110 человек личного состава ", - отметили в пресс-службе.

Морской корпус Петра Великого, или Санкт-Петербургский военно-морской институт, был основан 25 января 1701 года.