Пожар в Военно-морском институте в Петербурге локализован

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Пожар, вспыхнувший ночью в одном из зданий Военно-морского института на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, локализован, передает корреспондент ТАСС с места события.

"Нам удалось локализовать пожар и не допустить его прохода. Корпус, где произошло возгорание, нежилой, из соседних корпусов мы вывели 60 курсантов, погибших и пострадавших нет", - рассказал ТАСС начальник ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Алексей Аникин.

Он отметил, что на месте работают органы дознания МЧС и ЗВО, а также медики. На Васильевском острове дежурит передвижная лаборатория, замеряющая количество опасных веществ в воздухе, в котором чувствуется запах гари. "Пока преждевременно говорить о причинах возгорания. На данный момент основная задача решена, теперь главное - обеспечить безопасность личного состава", - добавил Аникин.

Движение автотранспорта по 10 и 11 линиям Васильевского острова закрыто, прохожих спасатели просят идти по противоположной стороне.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, возгорание произошло на четвертом этаже нежилого здания, пожару был присвоен третий уровень сложности. "Для ликвидации пожара привлечены от МЧС: 22 единицы техники и 110 человек личного состава ", - отметили в пресс-службе.

В Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ ТАСС сообщили, что возгорание произошло "в одном из помещений отдельно стоящего учебного корпуса на территории Военно-морского института ВУНЦ ВМФ по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта, д. 17". "Силами пожарной команды военного вуза и прибывших на место расчетов МЧС возгорание локализовано, командование вуза совместно с правоохранительными органами выясняет причины происшествия", - сказал собеседник агентства.

Один из старейших вузов

Военно-морской институт - одно из старейших высших учебных заведений страны, он был основан 25 января 1701 года. 25 января 2001 года в связи с 300-летием военного образования в России постановлением правительства Российской Федерации институту было присвоено наименование Морской корпус Петра Великого - Санкт-Петербургский военно- морской институт.

Строительство комплекса зданий Морского кадетского корпуса, в котором ныне располагается институт, было начато в конце XVIII века по проекту архитектора Ф. И. Волкова. В XIX веке в здании произошло несколько пожаров. Реконструкция уже существующих зданий и постройка новых подсобных построек и флигелей производилась XIX - первой половине XX века.