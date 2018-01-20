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Тела погибших при пожаре в автобусе граждан Узбекистана передадут родным после экспертизы

Происшествия
20 января, 12:02 UTC+3 ТАШКЕНТ ТАШКЕНТ 20, января. /ТАСС

По данным МЧС республики, большая часть документов погибших сгорела

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ТАШКЕНТ, 20 января. /ТАСС/. Тела 52 узбекских граждан, погибших в четверг при возгорании автобуса на трассе в Актюбинской области Казахстана, доставлены в Узбекистан, но будут переданы родным и близким для погребения только после экспертизы. Об этом в субботу ТАСС сообщил представитель оперативной группы МЧС Узбекистана.

"Тела погибших будут переданы после того, как появится стопроцентная уверенность в их идентификации. Это будет правильно, потому что родственники хотят похоронить именно своих близких и не торопят нас", - уточнил представитель МЧС.

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По его словам, большая часть документов погибших сгорела. Личности многих жертв удалось определить с помощью данных пограничников с КПП "Гишт Куприк" на границе Казахстана и Узбекистана. Именно через этот контрольно-пропускной пункт граждане Узбекистана попали в казахстанский Шымкент, откуда их автобус выехал утром 18 января. Однако, по предварительным данным МЧС, "не все погибшие пересекли границу именно 17-18 января, что создает дополнительные сложности для идентификации погибших".

Как сообщила пресс-служба МИД Узбекистана, тела погибших при пожаре в автобусе узбекских граждан специальным бортом доставлены в Ташкент в ночь на субботу. "Двое выживших граждан Узбекистана находятся в Актобе для участия в следственных мероприятиях, проводимых в соответствии с возбужденным компетентными органами Казахстана уголовным делом", - уточнила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Реакция президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования родным и близким погибших при возгорании автобуса в Казахстане, а также признал, что власти не смогли создать условия для того, чтобы все граждане страны трудились на родине. Об этом в субботу сообщила пресс-служба президента.

"Случившаяся трагедия говорит о том, что мы еще многое должны сделать для нашего народа. Конечно же, это наша вина, что некоторые узбекистанцы ищут работу за рубежом, чтобы прокормить свою семью", - сказал Мирзиёев, находящийся с рабочим визитом в Сурхандарьинской области республики.

Встреча президента с жителями региона началась с минуты молчания в память о жертвах трагедии, отметили в пресс-службе.

18 января в Актюбинской области Казахстана на 1068-м км автодороги Самара - Шымкент во время движения произошло возгорание пассажирского автобуса марки Kassbohrer Setra. 52 человека погибли, пятерым удалось выбраться из охваченного огнем транспортного средства.

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Темы
ЧП с автобусом в Казахстане
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Мирзиёев, Шавкат Миромонович
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